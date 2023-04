Atalanta-Bologna, i migliori e i peggiori

Chapeau! Alle volte è stato accusato di non saper leggere bene le partite, di essere intempestivo nei cambi, di mettere fuori ruolo i giocatori; a Bergamo le ha azzeccate assolutamente tutte, dall'impostazione tattica iniziale che ha imbrigliato l'Atalanta nel primo tempo, alla forzatura dell'inserimento del terzo attaccante che ha portato al goal, al riequilibrio successivo con il tocco dell'intuizione di schierare Zirkzee, alla gestione in sicurezza dell'ultima mezzora. Il suo Bologna ha un'identità talmente precisa che si permette di andare su qualsiasi campo e giocare da Bologna. E grazie ai risultati, Arnautovic non viene più vissuto come un problema