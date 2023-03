Primavera, domani via al Viareggio

Arriva una occasione di riscatto per il Bologna Primavera. Se in campionato la squadra è reduce da tre sconfitte consecutive che rischiano di compromettere la qualificazione ai playoffs (ieri battuta d'arresto interna contro il Napoli di Frustalupi 0-1), da domani scatterà il torneo di Viareggio, vinto due anni fa dai rossoblù in finale sul Genoa.