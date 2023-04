Primavera, domani la sfida con la Fiorentina: si cerca una vittoria che manca da febbraio

Per i ragazzi di Vigiani è un periodo complicato, che li ha portati al nono posto in Primavera 1

Il Bologna primavera vuole ritrovare sé stesso, e subito. A partire dalla sfida contro la Fiorentina, fissata per domani alle ore 17. Il match andrà in scena allo stadio "Piero Torrini" di Sesto Fiorentino, valido per il 27° turno di campionato Primavera 1. Per i ragazzi di Luca Vigiani è un periodo più che complicato, perché la vittoria manca dal 25 febbraio. Lo 0-2 inflitto all'Udinese in trasferta sono gli ultimi tre punti guadagnati dai giovani felsinei, e questo rendimento ha fatto scivolare il Bologna al nono posto con 38 punti.