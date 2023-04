Primavera, domani alle 12:30 c’è il Lecce capolista a Casteldebole

Per Vigiani e ragazzi non sarà facile strappare i tre punti

Per i giovani rossoblù c'è la speranza dell'andata: un goal di Raimondo fu sufficiente per infliggere una sconfitta ai giallorossi, tanto da iniziare il loro unico periodo negativo di risultati. Tuttavia, il Lecce ritroverà la quadra e non perderà più una partita. Fino ad oggi, lontano almeno sette punti dalla prima inseguitrice. Il Bologna è stabile a quota 38 e i playoff sono un obiettivo concreto.