Primavera, 4-0 all’Atromitos Atene nella prima sfida del Torneo di Viareggio

Partita che stenta a decollare nei primi minuti di gioco con le due squadre che si affrontano spesso a centrocampo. La prima occasione è per l'Atromitos dopo pochi minuti, con Tsantilas che impegna Gasperini . Il Bologna risponde al 27' con un triangolo tra Menegazzo e Busato ma un difensore greco interviene in anticipo. Dopo tre minuti passano i rossoblù grazie alla rete di Mazia che libera il destro e fa 1-0. Al 35' altra grande occasione per il Bologna con la traversa colpita da Corsi su un tiro deviato.

A inizio secondo tempo i rossoblù raddoppiano: al 50' Stamatoullas stende Busato in area; lo stesso Busato trova la rete dal dischetto spiazzando il portiere. Il Bologna continua a spingere alla ricerca del terzo gol, mentre i greci non riescono a essere pericolosi in zona offensiva. Al 65', infatti, arriva la doppietta di Mazia che conclude sotto porta su assist di Mmaee. Mister Magnani fa entrare tutti i suoi giocatori di movimento a disposizione e uno di loro, Oliverio, trova il gol del definitivo 4-0 al 83', correggendo in rete un tiro di Mmaee.