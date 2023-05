Il Bologna presenta il ritiro di Valles: “Sarà da cinque stelle”. Di Vaio: “Conference? Vedremo”

A margine della conferenza stampa di Thiago Motta , il Bologna , nella veste del direttore sportivo Marco Di Vaio , ha presentato la nuova località sede del ritiro estivo. Il Bologna salirà a Valles dal 12 al 22 luglio, anticipando il ritiro del Parma che sarà sempre in Val Pusteria dal 25. Valles si trova non distante da Bressanone e da Rio Pusteria e sostituirà Pinzolo, che invece ospiterà il Torino. Oltre a Marco Di Vaio presente il presidente di Dolomiti Events Stefano D'Appolito e Stefan Gruber dell'azienda turistica di Valles.

"Siamo contenti di essere qui e iniziare questa nuova esperienza a Valles. Sono dieci anni di Serie A con Dolomiti Sport Events e siamo felici della nuova località che dispone di ottimi impianti e di due campi, cioè tutto quello che serve alla squadra per prepararsi bene. Aspettiamo ovviamente i tifosi del Bologna in Pusteria", le parole di Marco Di Vaio che non si è voluto sbilanciare su eventuali cambiamenti in calendario con una eventuale qualificazione in Conference: "Valuteremo successivamente sulla base del piazzamento in campionato", il .reve commento del dirigente,