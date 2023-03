Presentata la nuova Segafredo Arena, Zanetti: “Costruiamo il futuro”

E' stata presentata questa mattina nella sala Anziani di Palazzo d'Accursio la nuova Segafredo Arena che sorgerà nel polo fieristico e che rappresenterà la casa Virtus del futuro. Un salto in avanti per patron Massimo Zanetti che avrà il nuovo palazzetto polifunzionale al posto del padiglione 35 e con tutti gli standard previsti dall'Eurolega a dimostrazione della volontà di restare in maniera strutturata e costante nella più importante competizione europea. Sarà una arena da 10mila posti modulabili e adatta anche ad eventi fieristici e musicali, ma che avrà come suo core business le V nere, che oltre al campo da gioco avranno in Fiera anche il campo di allenamento e tutte le strutture necessarie per riunioni tecniche e quanto altro. I costi? 55 milioni di euro. I tempi di realizzazione saranno abbastanza brevi, si partirà questa estate per averla pronta a fine 2024 o a inizio 2025. A sostenerla una società partecipata tra Virtus, Comune di Bologna e Bologna Fiere.