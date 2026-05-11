Con Massimo Pessina in campo il Bologna non perde. Vittoria al Maradona per i rossoblù grazie alla rovesciata di Rowe, ma il giovane portiere si è distinto per un paio di parate importante al netto di qualche imprecisione con i piedi:
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tuttobolognaweb news Pessina: “E’ stata una bella partita. Con i piedi ho…”
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Pessina: “E’ stata una bella partita. Con i piedi ho…”
Le parole di Massimo Pessina a Dazn
"E' stata una bella partita - le sue parole - Non è stato faclie, loro ci hanno schiacciato nel secondo tempo ma siamo stati bravi a soffrire assieme. Nelle ripartenze siamo stati bravi a fare il gol decisivo. Ho sbagliato poco? Non tanto, con i piedi sono stato impreciso e questo me lo rimprovero perché ho fatto soffrire la squadra. Dopo mi sono sciolto e sono abbastanza soddisfatto. La tensione fa parte del calcio. Il gruppo? E' sano, bellissimo e tuti assieme stiamo bene. Durante la stagione ci sono stati momenti no ma siamo sempre rimasti uniti. La somiglianza con Kimi Antonelli? I miei compagni si divertono, Castro insiste molto su questo e alla fine è diventata un meme".
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