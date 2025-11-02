Parma-Bologna, le ufficiali

Torna Jonathan Rowe titolare nel Bologna. L'occasione per l'inglese arriva oggi al Tardini di Parma nel derby dell'Emilia, dove completerà il reparto offensivo assieme a Orsolini, Odgaard e Castro nel ruolo di centravanti. In mezzo novità Pobega a fianco di Freuler, mentre dietro rientra Heggem con Lucumi centrali e sui lati Holm e Miranda. Nel Parma 4-3-1-2 con la coppia Benedyczak-Pellegrino sorretta da Bernabè.