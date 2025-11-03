Parma-Bologna, la moviola: giusti i due gialli a Ordonez

Per il Cor Sport sono giusti i due gialli per il mediano del Parma. Nel primo ferma Odgaard che stava entrando in area dal vertice, creando una azione potenzialmente pericolosa, nel secondo spinge da dietro sempre il danese, stavolta il giallo sembra essere per condotta antisportiva e non per Spa. Regolare il gol del Bologna. Il check ha controllato prima il fuorigioco, considerando che Suzuki era uscito, e poi un eventualmente tocco di mano di Odgaard, che sembra non esserci. Anche qualora ci fosse stato non sarebbe stato punibile perché il braccio era lungo il corpo.