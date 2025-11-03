Il centrocampista rossoblù Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra.
tuttobolognaweb news Tegola Bologna: frattura Freuler, dovrà operarsi
Tegola Bologna: frattura Freuler, dovrà operarsi
Il comunicato rossoblu dopo l’infortunio dello svizzero
Il giocatore svizzero verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento.
