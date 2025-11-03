Tegola Bologna: frattura Freuler, dovrà operarsi

Tutto Bologna Web
Il comunicato rossoblu dopo l’infortunio dello svizzero
Il centrocampista rossoblù Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra.

Il giocatore svizzero verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento.

