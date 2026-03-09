Pagliuca: “Una brutta batosta. Bologna fragile? Ieri ha avuto problemi”

"E' stata una batosta e una battuta d'arresto inaspettata. Non credevo a questa prestazione. E' stato un passo indietro rispetto alle ultime partite - le sue parole - Il Bologna aveva un po' abbandonato il calcio champagne, ma aveva fatto risultato e concesso poco agli avversari. Ieri già nel primo tempo c'erano state le avvisaglie e il Verona non ha assolutamente rubato nulla. Una volta che Rowe aveva dato il vantaggio pensavo si fosse messa in discesa e lì il Bologna non può consentire la rimonta. Ho visto una squadra demoralizzata, il Verona arrivava primo sulla palla".