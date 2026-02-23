Stasera Bologna-Udinese al Dall'Ara, partita delicata ma da vincere per i rossoblù che sono a digiuno di successi in campionato in casa addirittura dal 9 novembre contro il Napoli. Queste le parole di Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna Uno:
Pagliuca: “Udinese squadra strana, non va sottovalutata. Orsolini? Dico che…”
"L'Udinese è una squadra strana, se indovina la partita può mettere sotto chiunque poi magari perde con le ultime della classe. In casa ha fatto soffrire tante squadre. Il Bologna deve stare attento e non sottovalutarla, perché non sai mai che partita può saltare fuori. Zaniolo? A furia di ultime spiagge ha capito che questa era veramente l'ultima. La società non gli sta mettendo pressione e forse questo gli consente di esprimersi meglio. Potrebbe anche avere la possibilità di andare ai mondiali:
