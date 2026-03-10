Numeri da Europa: più di 27mila al Dall’Ara e un “Esodo” di 3.500 per l’Olimpico

Sotto i portici di Bologna non si parla d'altro: il sorteggio di Europa League ha messo di fronte due realtà che stanno infiammando il panorama calcistico italiano, trasformando la sfida contro la Roma in un appuntamento con la storia.

La città sta rispondendo con un entusiasmo che non si vedeva da tempo, preparandosi a vivere una doppia sfida che promette di restare scolpita nella memoria collettiva. Il primo atto andrà in scena questo giovedì sul prato del Dall’Ara. Con circa 27.000 spettatori attesi, per ora sono 25mila i tagliandi venduti, lo stadio sarà una vera e propria bolgia, un muro di sciarpe e bandiere pronto a spingere i ragazzi di Italiano verso un risultato che possa, quanto meno, 'valere' il prezzo del biglietto per la trasferta nella Capitale.