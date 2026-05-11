La rovesciata di Rowe spacca il Napoli: 2-3 al Maradona

Il Bologna torna alla vittoria e torna all'ottavo posto. I rossoblù passano per due a tre a Napoli, al termine di una partita decisa da una mirabolante rovesciata al novantesimo di Jonathan Rowe. La perla del numero undici consente al Bologna di scavalcare la Lazio, dopo che il Napoli aveva rimontato il doppio svantaggio (Berna e Orso) con i gol di Di Lorenzo e Alisson. Adesso la trasferta di Bergamo.