Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Questa sera alle 20.45 allo stadio Maradona, Napoli e Bologna si affronteranno per la ventiseiesima giornata di Serie A. I partenopei sono reduci dal pareggio beffa arrivato allo scadere contro il Sassuolo, mentre i rossoblù si preparano ad affrontare la seconda trasferta consecutiva nel giro di 5 giorni, dopo la sconfitta di Cagliari.

Gattuso ritrova Koulibaly al centro della difesa, con Rrhamani al suo fianco e Di Lorenzo e Ghoulam terzini. L’unico dubbio per quanto riguarda il pacchetto arretrato è la porta, con Meret ancora favorito su Ospina. A centrocampo confermata la coppia Fabian Ruiz-Demme, mentre in attacco ci saranno Politano, Zielinski e Insigne dietro all’unica punta Mertens. Solo panchina per Osimhen.