Motta: “L’Atalanta un modello, Gasp tra i migliori. Attacco? L’equilibrio è fondamentale”

Dopo la vittoria sull'Udinese, il Bologna si è riportato all'ottavo posto con 40 punti, 4 in meno della Juventus e 8 in meno dell'Atalanta , prossimo avversario dei rossoblù sabato al Gewiss Stadium di Bergamo. Per Motta ancora fuori Cambiaso e Arnautovic , ma il suo Bologna ha dimostrato di poter fare risultato anche senza l'austriaco. A due giorni dalla partita il tecnico ha parlato così in conferenza stampa:

"È la partita più importante? Certo, perché è la prossima. Gasperini me ne ha date tante di lezioni, lo conosco da tempo, se non è il migliore è sicuramente fra i primi i tre migliori in campionato. L'Atalanta è una squadra di altissimo livello, ma non solo da oggi. Esprime un bel calcio con buoni risultati. È una cosa difficile da mettere insieme ma Gasperini ci è riuscito. Come si preparerebbe per affrontarmi? Non mi permetterò mai di dare un consiglio a Gasperini, un allenatore con esperienza che ha dimostrato già tutto quanto".