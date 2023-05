Motta e Saputo, l’incontro: tracciate le linee future

Lo ha affermato lo stesso allenatore rossoblù ieri in conferenza stampa, parlano di una riunione preliminare e da sviluppare in futuro per rendere effettive e concrete le linee guida. "Una riunione per tracciare le linee future, più avanti vedremo come svilupparle. Ci ha chiesto di dare il massimo da qui in avanti", le parole del tecnico come riporta il Cor Sport. Dunque qualcosa si muove, c'è dialogo con il proprietario per creare un Bologna sempre più competitivo, ma si sa che Motta è sempre focalizzato sul presente e oggi c'è una partita delicata a Empoli. Niente turnover per Motta: "Non ho intenzione di fare rotazione, ho visto i giocatori recuperati. Sono giovani, hanno tutti voglia di partecipare". Il Bologna arriva alla sfida nono in classifica, sorpassato dalla Fiorentina che ha pareggiato a Salerno, ma anche con l'entusiasmo di un pareggio con la Juve: "Ogni partita è una storia diversa, dobbiamo interpretarla in modo giusto. Dovremo essere connessi con la partita, vivere il presente, ricompattarci senza palla e quando la conquistiamo utilizzarla in modo giusto".