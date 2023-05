Thiago Motta: “Arnautovic? L’ho visto cotto, rimane a casa. Ferguson non ha bisogno di riposo”

Dopo il buon pareggio contro la Juventus , il Bologna scenderà in campo domani sera al Castellani . La trasferta di Empoli è insidiosa quanto cruciale per mantenere il ruolino di marcia in ottica ottavo posto. Queste sono le parole di Thiago Motta nella conferenza stampa pre partita:

"Come gioca l'Empoli? È una squadra che gioca un modulo che non siamo abituati a vedere. Con il modulo 4-3-1-2, hanno un buon meccanismo difensivo che reagisce bene alla prima aggressioni, Hanno buone individualità e un buon allenatore che esprime un calcio propositivo. Noi lo sappiamo e dobbiamo affrontare ogni circostanza che ci si pone davanti. Futuro? il nostro presente è all'Empoli e io guardo lì. Sono contento di questi tre giorni che abbiamo utilizzato per recuperare e allenarci, non di più. È stata una riunione per future linee, in avanti vedremo come svilupparle. Ma come sempre daremo sempre il massimo impegno".