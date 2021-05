Montanari: “Con Trieste sarà difficile. Futuro? Avanti con Dalmonte”

"La Fortitudo se stasera dovesse perdere è sicuramente fuori dai playoff. Se, invece, batte Trieste, la Virtus vince e la Effe vince il ricorso c'è grande possibilità di entrare ai playoff. Vincere contro Trieste è difficile perché non ci sarà Toté che è andato in prestito a Bilbao e non ci sarà nemmeno Fantinelli per un problema alla caviglia. Tutto dipenderà dal ricorso al Coni che è giusto farlo, l'unico problema è il tempo".