Mihajlovic: “Siamo padroni del nostro destino. Arnautovic? Ci sarà”

Vigilia di Fiorentina-Bologna che all'andata vedeva le due squadre quasi a pari merito e oggi, invece, distano in classifica di 10 punti. Il Bologna viene dal pari casalingo contro il Torino mentre dal pari dal pareggio contro il Verona . Ecco le parole di Sinisa Mihajlovic in sala stampa:

"Vorrei che dimostrassimo la voglia di vincere e di avere l'atteggiamento giusto in tutte le partite. Vorrei anche far giocare qualche ragazzo giovane, vediamo se riusciamo a fare tutto. In ogni caso, dopo il periodo complicato siamo tornati a mettere in campo un buon atteggiamento. Potevamo fare di più? Probabilmente sì. Domani giocheremo contro la Fiorentina e le difficoltà aumenteranno, ma dovremmo essere all'altezza e fare bene. Noi siamo padroni del nostro destino e se vogliamo fare bene in queste ultime partite dobbiamo assumerci le responsabilità".