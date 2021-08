Mihajlovic: “Dopo la Ternana mi sono vergognato. Ora serve cambiare per migliorare”

Vigilia dell'esordio di campionato per il Bologna , che domani affronterà al Dall'Ara la Salernitana : i rossoblù sono chiamati al riscatto dopo la disfatta di lunedì in Coppa Italia contro la Ternana . Una sconfitta che pesa ancora tanto in casa felsinea, e proprio da questa parte Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa odierna, accompagnato anche dai capitani Lorenzo De Silvestri e Roberto Soriano :

"Vorrei parlare io prima di tutto - le parole di Sinisa - la premessa è che a tutti noi dispiace quello che è successo lunedì: per i tifosi e il presidente, visto che l'obiettivo era andare avanti il più possibile, ma anche per noi. Tutti vorremmo rigiocarla, ma purtroppo non si può. Siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto: il mio stato d'animo non è stato dei migliori, ho dormito poco e male. Poi venivo al campo e tornavo direttamente in albergo. Mi vergognavo di uscire e guardare la gente negli occhi. Ora però non dobbiamo abbatterci e prendere insegnamenti, e la partita di domani è un modo di conquistare un po' di stima e fiducia nei confronti dei tifosi, ma anche un'occasione per noi di dimostrare di più rispetto agli anni passati".