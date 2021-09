Mihajlovic: “E’ cambiato l’atteggiamento difensivo. Schouten? Non ci sarà”

1 di 3

Inter-Bologna

Vigilia di Inter-Bologna con entrambe le squadre che hanno raccolto sette punti in questo avvio di campionato. Domani si sfideranno al Meazza alle 18 nella gara valida per la 4 giornata. Questa mattina, il mister Sinisa Mihajlovic ha presentato così il match nella conferenza stampa pre partita.

Su quali punti ha fatto leva per continuare la striscia positiva?

"In queste partite la concentrazione si tiene da sola. Quando giochi con l'Inter a San Siro devi essere concentrato e se non lo sei è meglio che cambi mestiere. Loro sono forti, ma noi abbiamo dimostrato che possiamo essere in grado di batterli. Non sarà facile".

Arnautovic come sta? Può riposare con il Genoa? Pensa che con l'Inter vorrà dimostrare tutto il suo valore?

"Se riposa lui, gioco io? - scherza Sinisa - Se può fare tre partite in nazionale le può fare anche qui. Ora è al 50%. Se sta bene gioca, se non sta bene gioca lo stesso. Contro l'Inter non dovrà dimostrare nulla di diverso rispetto alle altre partite".

Differenze tra l'Inter dell'anno scorso e quella attuale?

"Entrambe sono due squadre forti. Hanno perso Lukaku e Hakimi, ma hanno preso giocatori forti come Dzeko e Dumfries. Anche quest'anno l'Inter lotterà per lo scudetto, poi non so se riusciranno a vincere. Noi dobbiamo andare là, fare la nostra partita con la consapevolezza che possiamo metterli in difficoltà".