Mercato – Van Hooijdonk sugli scudi: sarà valutato da Motta, poi…

Il figlio d'arte ha giovato del prestito all'Heerenveen nell'ultimo anno e mezzo prendendosi addirittura le vette della classifica cannonieri in Eredivisie. Arrivato per poche centinaia di migliaia di euro al Bologna dalla serie b olandese, la punta, figlia di Pierre, grande attaccante del Feyenoord, ha trovato la sua dimensione soprattutto nell'ultima stagione con l'Heerenveen grazie a 15 gol in 29 partite. Impressionante lo score delle ultime sette partite con ben 9 gol segnati grazie a tre doppiette. Il Bologna ovviamente gongola, sempre più convinto della scelta di farlo maturare in Olanda per farlo poi rientrare a luglio. L'idea di Sydney è giocarsi le sue carte in Serie A e sarà valutato da Thiago Motta in ritiro prima di prendere una decisione anche sulla base di ciò che accadrà con Arnautovic e Barrow sul mercato. Sydney potrebbe convincere Motta e restare, oppure diventare uomo mercato per fare cassa e consentire al direttore tecnico maggior Giovanni Sartori margine di manovra in entrata. Ad oggi per Transfermarkt ha una valutazione di 3 milioni ma in caso di cessione il Bologna conta di andare in doppia cifra.