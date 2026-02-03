Mercato invernale chiuso, facciamo i conti: la Lazio fa discutere

Come riporta TMW, con la chiusura del mercato invernale è arrivato il momento dei bilanci. In Serie A non abbiamo assistito ad una sessione particolarmente esplosiva sul piano delle spese, ma c’è una società che, più di tutte, ha fatto parlare di sé: la Lazio. Paradossalmente, non per la forza dei colpi messi a segno, bensì per la quantità di operazioni e per i dubbi che queste hanno generato. I biancocelesti sono stati tra i club più attivi del mercato di gennaio, con un elevato numero di entrate (36,5 milioni) e uscite (59,7 milioni), totalizzando un saldo economico positivo.