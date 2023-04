Mercato – Il Milan punta Arnautovic come vice-Giroud?

Un argomento che tiene banco da tanto tempo in casa Milan è quello riguardante il ruolo del centravanti. In particolare di chi debba essere colui che debba far rifiatare Giroud , mantenendo il livello comunque alto. Nell'attuale rosa del Milan ci sono: Ibrahimovic , che sembra destinato a ricoprire un ruolo diverso da quello di calciatore il prossimo anno; Origi , il flop del mercato rossonero insieme a De Ketelaere ; Rebic , che è calato vistosamente negli ultimi tempi. Per questo la dirigenza milanista sta pensando a un nuovo profilo.

Come riporta Calciomercato.com, si tratterebbe di Marko Arnautovic. Stando a questa voce, Maldini avrebbe già bloccato il giocatore per la prossima stagione. Si parla anche di cifre: 5 milioni basterebbero al Bologna per liberare il centravanti austriaco. A ragion veduta, c'è da dire che non risulta che il Milan abbia bloccato il calciatore e che la valutazione di 5 milioni sarebbe, in ogni caso, troppo bassa, visto che Arna ha ancora due anni di contratto con i rossoblù.