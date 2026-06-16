Mercato Bologna – Gli aggiornamenti in entrata

E' il nome nuovo per il ruolo di centravanti in caso di uscita di Thijs Dallinga. Uruguaiano classe 2004 in forza all'Elche, ha disputato l'ultima stagione in Liga con 7 gol in 34 partite ed è di scuola Girona ma ha vissuto le giovanili anche nel Real Madrid. Il valore di mercato potrebbe toccare la doppia cifra, il Bologna lo sonda prevedendo qualche movimento nelle prime punte.
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