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Mercato Bologna – Gli aggiornamenti in entrata

Gli aggiornamenti sul mercato in entrata
Redazione TuttoBolognaWeb

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E' il nome nuovo per il ruolo di centravanti in caso di uscita di Thijs Dallinga. Uruguaiano classe 2004 in forza all'Elche, ha disputato l'ultima stagione in Liga con 7 gol in 34 partite ed è di scuola Girona ma ha vissuto le giovanili anche nel Real Madrid. Il valore di mercato potrebbe toccare la doppia cifra, il Bologna lo sonda prevedendo qualche movimento nelle prime punte.

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