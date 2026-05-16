Un argentino per un altro? Il Bologna valuta il da farsi sull'attacco, anche per quanto riguarda gli esterni, ruolo da sempre chiave del gioco di Vincenzo Italiano. In uscita, dopo un minutaggio molto ridotto in questa stagione, c'è Benja Dominguez, mentre in lista di entrata ci entra un altro argentino, ovvero Exequiel Zeballos del Boca Juniors. Secondo Olè, sull'esterno di piede destro classe 2002 ci sarebbe forte il Bologna, che sta cercando nuove ali di attacco, non solo per una possibile uscita di Dominguez ma anche per il corteggiamento del Como per Niccolò Cambiaghi.
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Mercato – Bologna forte su Exequiel Zeballos del Boca Juniors
Il Bologna sull'argentino Zeballos: Dominguez potenziale contropartita