Martini: “Virtus, contro la Villeurbanne sarà partita all’insegna dell’incognita”

Ospite nell’edizione odierna di Sportoday su èTV Rete 7 è Riccardo Martini, che compie un punto sulla situazione in casa Virtus. Il calendario fittissimo fra Eurolega e la Serie A mette in difficoltà Sergio Scariolo , complice una squadra a corta di uomini:

"Quarta partita della Virtus dopo la trasferta di Monaco, quella di domenica in casa contro Verona e quella con la Stella Rossa Belgrado, stasera impegnata contro Milano. Domani invece va a Lione e Domenica gioca con Brescia. Di cosa parliamo? Quell’allenatore che gestisce una squadra corta di uomini, complici Ojeleye e Lundberg infortunati, può solo sperare di capire cosa può succedere durante la partita. Sono partite all’insegna dell’incognita. Fra la vittoria di martedì e la sfida di venerdì c'è differenza: a Belgrado sono bianchi, quindi di una fisicità accettabile, la squadra di Lione invece no. Sono forti sotto canestro. Partita incerta, ma quello che conta è la vittoria a Villeurbanne, se vinci chissà che puoi giocare i play off, ma se la perdi, è molto complicato pensare di affrontarli".