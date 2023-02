Marrese: “Nuovo Dall’Ara per il 2027, ecco la situazione. Saputo? Non vende il club”

"C'è qualcosa di nuovo - le sue parole - Le novità non sono esaltanti, dipende dalla visione. La volontà di farlo esiste ancora visto che i tempi si sono allungati, ma sui tempi, se va bene, si parla del 2027. La scadenza è stata spostata in là di un anno e sarebbe l'anno del centenario dello stadio. Il Bologna presenterà entro l'estate gli ultimi ritocchi richiesti al progetto, che sono due: realizzare una struttura interna alla Torre di Maratona per questioni sismiche, poi nell'iter per lo stadio temporaneo serve un progetto definitivo e non provvisorio. Entro giugno verrà presentato tutto. Partirà a quel punto la gara pubblica e i lavori del temporaneo dovrebbero iniziare a gennaio 2024. I tempi di realizzazione saranno di un anno circa, quindi sarà terminato nell'estate 2025. Il Bologna giocherà dunque due campionati nello stadio temporaneo e se tutto va liscio l'obiettivo è essere dentro il Dall'Ara nuovo nel campionato 2027/2028".