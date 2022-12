Marrese: “Il mercato del Bologna non sarà strabiliante. Fortitudo? Dico che…”

"Quando giochi contro squadre più forti ci sta che perdi - le sue parole - Thornton non è così negativo mentre il buco nero è Davis. In A2 sbagliare un americano incide. Ad ogni modo, la squadra è stata costruita in tempi brevi e in situazione di emergenza per fare un campionato dignitoso e così sta accadendo. Ci può stare il malumore, la situazione societaria rimane precaria e la squadra ne è la conseguenza. Tutto sommato, però, siamo in linea con le aspettative che erano piuttosto basse. Dalmonte è il perno di una squadra che non voleva nessuno, due o tre hanno rifiutato prima".