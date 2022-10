Marrese: “Il Bologna è tornato normale. Rigore? In altre epoche non lo avrebbero dato”

E' arrivata finalmente la prima vittoria stagionale in campionato per Thiago Motta . Battuto 2-0 il Lecce e Bologna di nuovo in zona più tranquilla di classifica. Il pensiero di Emilio Marrese a Radio Nettuno Bologna Uno:

"Non siamo abituati a commentare le vittorie del Bologna - il suo commento - Non sappiamo cosa dire. Abbiamo rimesso le cose sulla strada della normalità. Vediamo dove ci porta, se è amore o un calesse. Il digiuno di vittorie porta ad una euforia eccessiva quando si vince, ma è comprensibile vista la scarsa abitudine. Motta sta iniziando il suo percorso, c'è stato un periodo di valutazione e ora vediamo se le cose prendono la via giusta. La partita di ieri era molto delicata ed è stata vinta non in modo spettacolare ma con merito. E' stata vinta come uno spareggio".