Marchetti: “Su Motta pochi dubbi, la decisione ci sarà in 48 ore. Juve anche su Calafiori”

Conclusasi in pareggio la sfida di ieri sera tra Bologna e Juventus , tutto è ancora da decidere. In ballo, infatti, non c'è solo il terzo posto in campionato, ma anche il futuro stesso delle due squadre, impersonato dalla figura di Motta . I dubbi e le preoccupazioni aumentano e, tra chi ha ancora speranza e chi si è già rassegnato alla partenza dell'italo-brasiliano, tutti attendono comunque delle risposte certe.

Nel frattempo giornalisti ed esperti del settore condividono le proprie opinioni sul caso, come ha fatto Luca Marchetti. L'esperto di mercato è intervenuto oggi ai microfoni di TMW Radio, durante l'appuntamento con L'Editoriale, con queste parole: "Su Thiago Motta ci son pochi dubbi, i residui son legati all'incontro con Saputo. Tutta la dirigenza del Bologna ha detto chiaramente di voler incatenare Motta, ma da tutte le dichiarazioni avute si va verso il passaggio di Motta alla Juventus" e continua, rafforzando la tesi dell'addio "Quando dice che si deve pensare solo alla festa fa capire che non rimarrà a Bologna, se fosse convinto di rimanere lo poteva annunciare ieri. Se non dovesse rimanere è chiaro che la Juventus sia la destinazione assegnata. Sarebbe veramente una sorpresa se non dovesse andare come tutto sembra tracciato"