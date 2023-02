Mancini: “Conto su Orso, è migliorato tanto”

Da lì in avanti il percorso del numero sette del Bologna si era un po' fermato ma l'arrivo di Thiago Motta ha rialzato l'Orso che ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite. Ieri, come riporta Stadio, ai Nastri d'Argento il commissario tecnico del Bologna ha parlato proprio di Orsolini, aprendogli un futuro in nazionale: "Sta facendo bene e ultimamente è migliorato parecchio. Riccardo ha debuttato con me, ci puntavo tre anni fa e continuo a puntarci oggi. Il ritorno in Nazionale dipende da lui".