LIVE TBW – La conferenza stampa di Tanjga e De Leo

La prima domanda è per De Leo riguardo al derby e sul bisogno di tornare a fare punti: “Sicuramente dobbiamo riprendere il trend positivo prima della sosta. Nonostante siano mancati i punti, nelle ultime gare abbiamo giocato bene. Non siamo stati abbastanza lucidi dopo l’espulsione contro il Verona. Dobbiamo diventare più cinici. Le prestazioni non sono mancate. Vogliamo mettere ancora una volta noi stessi in campo, ma a questo giro portando a casa i punti”.

Si chiede a Tanjga di Paz, papabile titolare nel match di domani: “Paz è un giocatore del Bologna. Non c’è nessun particolare messaggio da dare a lui. Non voglio metterlo in discussione. Si allena tutti i giorni e domani sarà un concorrente per giocare da titolare. Sappiamo tutti qual è la situazione in difesa”.

Domanda a De Leo sulla difesa in emergenza: “Sicuramente i numeri sono molto ridotti. Giocare con gli stessi per tanto tempo aiuta gli automatismi. Questo però non deve escludere gli altri ragazzi. Paz e Corbo si sono sempre allenati al 100% e potranno eventualmente dare il proprio contributo”.

Si chiede poi della difesa sempre perforata: “Credo che nelle ultime, siamo migliorati molto. Il gruppo sta crescendo, se penso alle gare con Torino e Fiorentina ci siamo disimpegnati bene. Sicuramente abbiamo ancora margine. Dal punto di vista mentale si può fare un ulteriore scatto. Migliorare attenzione e concentrazione sono i primi passi da fare. Se riusciamo a mantenere corte le distanze riusciremo a fare bene entrambe le fasi”.

Aggiunge ancora Tanjga: “Con la nostra filosofia offensiva siamo riusciti ad ottenere i risultati voluti. Siamo anche riusciti a riportare tante persone allo stadio. La filosofia di Sinisa è questa, l’ha sempre dimostrata. Poi capita che qualche errore salti fuori. Sono cose che possono succedere”.

Si chiede poi di Corbo e Paz, ai margini del progetto tecnico: “Non abbiamo mai spinto né per tenerli né per mandarli altrove. Loro in ogni seduta di allenamento hanno sempre lavorato su tutto il possibile. Non hanno abbassato il loro rendimento, nonostante ne abbiano avuto la possibilità. Chiaro tutti vorrebbero giocare con continuità. Ora possono darci una mano. Confidiamo in loro”.

Domanda per Tanjga sull’atteggiamento della squadra: “Siamo coscienti del livello del match. Andiamo là per aggredire non cert