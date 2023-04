L’Italia stila la lista degli stadi di EURO 2032: il Dall’Ara c’è

L'Italia ha ultimato la domanda ufficiale per la candidatura a nazione ospite per EURO 2032. Alla UEFA è stata consegnata anche la lista dei dieci stadi che compongono l'itinerario italiano: fra questi c'è anche lo stadio Renato Dall'Ara.

A scontrarsi con l'Italia ci sarà la candidatura della Turchia. Sempre come riportato da Calcio e Finanza, le città designate a ospitare la fase finale dell’Europeo sono:

“Il dossier di candidatura dell’Italia per l’organizzazione di UEFA EURO 2032 è ispirato ad un ‘Nuovo Rinascimento’ – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina –; è stato realizzato attraverso continue connessioni con i territori, da un lato esaltandone le bellezze storiche e artistiche, dall’altro rispettandone l’impatto e la sostenibilità. Il dossier è il frutto di un lavoro intenso, in cui il calcio si è fatto ancora una volta strumento di unità e di aggregazione trasversale, concretizzatasi nell’adozione di diversi provvedimenti, governativi, parlamentari e comunali, che nobilitano la nostra candidatura. Abbiamo immaginato l’Italia e il calcio europeo fra 10 anni, nella consapevolezza che il lascito positivo di un evento del genere moltiplichi straordinarie opportunità per l’intera nazione. Ringrazio tutti gli stakeholder coinvolti, che hanno sposato il progetto con grande entusiasmo e spirito collaborativo”.