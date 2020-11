Nell’estate 2019 il Bologna ha acquistato Stefano Denswil per circa 6 milioni dal Club Brugge: arrivato in rossoblù con grandi aspettative per sostituire Lyanco, che fu uno dei veri protagonisti della cavalcata salvezza. Il passato del centrale olandese racconta di esperienze anche in Champions League e fu acquistato dal Bologna per fare il titolare, ma la storia attuale racconta il contrario.

Scheda 1 di 3