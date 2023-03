Lazio, contro il Bologna all’andata Sarri fece fuori Maximiano

Corsi e ricorsi storici: la sfida fra Bologna e Lazio è la terza di questa stagione, in virtù dell'incontro agli ottavi di finale di Coppa Italia di inizio 2023. In questa stagione i rossoblù non sono riusciti a battere una sola volta i biancocelesti, e l'ultima vittoria risale a ottobre 2021. Al Dall'Ara il Bologna schianta per 3-0 la Lazio sotto i colpi di Barrow, Theate e Hickey. Sembra una vita fa, ma è soltanto il campionato scorso. Ma adesso ci sono Posch e Lucumi a non far rimpiangere i due ex rossoblù partiti quest'estate, con un Thiago Motta in più in cerca del primo risultato utile in carriera contro Maurizio Sarri.