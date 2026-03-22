Il Bologna proprio non ne vuole sapere di risollevarsi in casa in campionato. Il momento decisivo è stato al 51', quando Castro si era guadagnato un prezioso rigore, che però ha tirato Orsolini e non lo specialista Bernardeschi: parata di Motta e occasione sprecata. La Lazio, dunque, ha colto la palla al balzo e ha trovato con la doppietta di Taylor sia la vittoria che il sorpasso in classifica, al cospetto di un Bologna ancora una volta punito dagli errori
tuttobolognaweb news La maledizione Dall’Ara prosegue. Orso sbaglia un rigore, la Lazio passa 0-2 grazie a Taylor
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La maledizione Dall’Ara prosegue. Orso sbaglia un rigore, la Lazio passa 0-2 grazie a Taylor
Orsolini cestina un rigore, Taylor segna una doppietta: la Lazio passa al Dall'Ara