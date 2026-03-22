La maledizione Dall’Ara prosegue. Orso sbaglia un rigore, la Lazio passa 0-2 grazie a Taylor

Il Bologna proprio non ne vuole sapere di risollevarsi in casa in campionato. Il momento decisivo è stato al 51', quando Castro si era guadagnato un prezioso rigore, che però ha tirato Orsolini e non lo specialista Bernardeschi: parata di Motta e occasione sprecata. La Lazio, dunque, ha colto la palla al balzo e ha trovato con la doppietta di Taylor sia la vittoria che il sorpasso in classifica, al cospetto di un Bologna ancora una volta punito dagli errori