La Juventus adesso pensa al patteggiamento per subire una pena minore

Nuovo capitolo dell'inchiesta sulla Juventus. Il doppio filone plusvalenze fittizie e manovra stipendi irregolare può avere una novità: secondo il Corriere dello Sport, la Juventus starebbe prendendo in considerazione l'idea di patteggiamento . Sarebbe una vera e propria svolta nella questione, poiché porrebbe i bianconeri in una posizione ben diversa rispetto a quella iniziale, meno problematica e più collaborativa. Con chiaro intento di subire una pena più lieve.

Questo, tuttavia, può essere una possibilità che può rendersi realistica soltanto con la complicità di due fattori: prima di tutto, la famiglia Agnelli dovrebbe muoversi compatta all'interno di questa decisione; servirà piena unità d'intenti per poter procedere al patteggiamento della Juventus. In secondo luogo, serve una sentenza positiva dall'udienza del 19 aprile sulla questione della penalità di 15 punti. Solo con la combinazioni di queste due situazioni sarà concreta l'eventualità di una Juventus in posizione di patteggiamento. Nel frattempo, i legali bianconeri stanno preparando la difesa. L'intenzione è quella di concliudere un accordo con la FIGC sull'articolo 126 del codice della giustizia sportiva.