La seconda amichevole chiude il ritiro di Pinzolo tra Sinisa e mercato

Il Bologna, dopo il debutto stagionale contro la Bagnolese, oggi scende nuovamente in campo per affrontare il Feralpi Salò, squadra che milita in Lega Pro. In attesa che rientrino i vari Barrow, ancora positivo, Medel, Skov Olsen e Dominguez in vacanza, con Skorupski e Svanberg che sono già al lavoro a Casteldebole, Mihajlovic ieri ha provato in allenamento 2 moduli: 4-1-4-1 e il classico 4-3-3. Linea difensiva a 4 con De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro e Dijks da destra verso sinistra e con l’ex Udinese a guidare la difesa. Schouten mediano davanti alla difesa supportato più avanti da Soriano (possibile futuro capitano in ballottaggio con De Silvestri), Sansone, Orsolini e Vignato con Santander terminale offensivo. L’ex Frosinone Bardi fra i pali a difendere la porta. Modulo piuttosto offensivo ma che Sinisa sta provando anche per l’assenza di quasi tutti i centrocampisti non ancora aggregatisi al gruppo e con l’aggiunta di Poli che ha lasciato il ritiro per iniziare a 32 anni la sua nuova avventura in terra turca, esattamente all’ Antalyaspor dopo che era stato timidamente richiesto anche dal Monza in serie B.