Juventus-Bologna, le ufficiali: sorprese per Italiano

Qualche novità per Vincenzo Italiano nel Bologna che tra poco affronta la Juventus. A destra, per esempio, gioca Zortea al posto di Joao Mario, con il debutto di Helland dal primo minuto in mezzo, poi Lucumi e Miranda a completare il reparto. A centrocampo la novità a Sohm a fianco di Freuler e Pobega, mentre davanti straordinari per Castro, supportato da Cambiaghi e Orsolini. Spalletti invece fa partire Yildiz dalla panchina, nel 3-4-2-1 con l'ex Holm in campo, giocano Boga e Conceicao sotto punta, mentre David è il centravanti.