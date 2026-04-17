Juventus-Bologna: i rossoblù inseguono il settimo posto

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Ora serve un segnale

BOLOGNA, ITALY - MARCH 12: Federico Bernardeschi of Bologna celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Bologna FC 1909 and AS Roma at Stadio Renato Dall'Ara on March 12, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

DI MATTEO MESSEROTTI

Il cammino europeo del Bologna si è infranto ieri sera a Birmingham, sotto il peso di una sconfitta che fa male, ma che non deve abbattere il morale rossoblù perché la stagione non è ancora finita. L'uscita dall'Europa League contro l'Aston Villa è un capitolo che Itaiano e i suoi devono chiudere in fretta se non vogliono che interferisca con i prossimi risultati in campionato. Non c'è più tempo per rimuginare; c'è solo da lottare fino all'ultima giornata.

Con 32 giornate alle spalle e 48 punti in tasca, il Bologna occupa attualmente l'ottava posizione in classifica. La rincorsa al settimo posto (Atalanta a quota 53) è un'impresa complessa, che richiede una perfezione quasi assoluta da qui alla fine. Cinque punti di distacco sono un divario non insormontabile, ma certamente impegnativo.

Il calendario, però, non è dalla parte dei rossoblù e propone subito una delle sfide più complesse. Domenica, i felsinei saranno ospiti della Juventus in quello che appare a tutti gli effetti l'ultimo vero crocevia della stagione.