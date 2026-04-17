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Juventus-Bologna: i rossoblù inseguono il settimo posto

Dopo la sconfitta di ieri sera, il Bologna ha l'occasione di dimostrare quanto vale in una gara allo Juventus Stadium che dirà tanto sul cammino dei rossoblù. Mollare adesso non è un'opzione, l'obiettivo è il settimo posto
Redazione TuttoBolognaWeb

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DI MATTEO MESSEROTTI

Il cammino europeo del Bologna si è infranto ieri sera a Birmingham, sotto il peso di una sconfitta che fa male, ma che non deve abbattere il morale rossoblù perché la stagione non è ancora finita. L'uscita dall'Europa League contro l'Aston Villa è un capitolo che Itaiano e i suoi devono chiudere in fretta se non vogliono che interferisca con i prossimi risultati in campionato. Non c'è più tempo per rimuginare; c'è solo da lottare fino all'ultima giornata.

Con 32 giornate alle spalle e 48 punti in tasca, il Bologna occupa attualmente l'ottava posizione in classifica. La rincorsa al settimo posto (Atalanta a quota 53) è un'impresa complessa, che richiede una perfezione quasi assoluta da qui alla fine. Cinque punti di distacco sono un divario non insormontabile, ma certamente impegnativo.

Il calendario, però, non è dalla parte dei rossoblù e propone subito una delle sfide più complesse. Domenica, i felsinei saranno ospiti della Juventus in quello che appare a tutti gli effetti l'ultimo vero crocevia della stagione.

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