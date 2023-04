Jackpot casinò online: di cosa si tratta?

Jackpot casino online: che cos'é?

Il jackpot interessa le slot machine, e la sua storia è connessa al paradiso dei giocatori: Las Vegas. Facendo però un salto indietro, c’è da specificare quanto detto in apertura. Quelle che vengono chiamate “macchinette mangiasoldi” sono le slot classiche, ovvero quelle che si basano su un sistema di riempimento https://miglioricasinoonlineaams.com/deposito-minimo-1-euro . In questa categoria non rientrano gli apparecchi VLT o qualunque slot che sia connessa ad un sistema integrato, come può essere ad esempio una rete di casinò oppure, appunto, le slot online. L’introduzione dei jackpot nelle slot machine avvenne negli anni ‘80 a Las Vegas, quando le vecchie slot meccaniche cedettero la scena alle slot elettroniche. Queste potevano essere connesse in un sistema unificato che quindi teneva conto delle giocate di tutti gli scommettitori. Da quel momento in molti inseguirono la grossa vincita, con casi eclatanti come quello avvenuto nel 2003, quando un giovane ingegnere vinse ben 38 milioni inserendo appena 3 dollari. Una tale vincita fu possibile perché la slot in cui il giovane inserì i 3 dollari era connessa, oltre che alla rete del proprio, alla rete di altri casinò. Ed è così che i jackpot funzionano: tengono conto dei giri di rulli di una serie di slot, e dai soldi investiti dagli scommettitori nutrono il proprio montepremi. Un’autentica miniera d’oro dunque, che però non può essere rintracciata, non vi è una meta come avveniva con le antiche (e vere) corse all’oro. No, perché il jackpot appare casualmente mentre si è impegnati in una sessione di gioco, facendo balzare dalla sedia il fortunato che lo vede comparire. Naturalmente, i casinò online prevedono dei jackpot, venendo persino agevolati grazie alla potenza di internet. Le caratteristiche di questi premi, e quindi la casualità e il funzionamento generale, sono uguali ai primi introdotti a Las Vegas, con la differenza che ce ne sono di più tipologie.