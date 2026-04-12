Jack Bonora: “Tre punti importanti. Pessina? Io al Villa Park…”

"Vittoria che non è banale. In Serie A non è mai facile vincere e come si è visto questa sera, fino alla fine i salentini ci hanno tenuto sulla graticola. Tre punti importanti per l'ottavo posto che, probabilmente, rispecchia la stagione del Bologna. Pessina? Prova più che sufficiente la sua e vorrei che giocasse lui contro l'Aston Villa giovedi sera. Perchè? Semplicemente perchè oggi ha giocato bene e sarebbe bello dargli continuità, secondo me merita una ulteriore conferma e ogni tanto nel calcio bisogna anche rischiare".