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Jack Bonora: “Tre punti importanti. Pessina? Io al Villa Park…”

Jack Bonora: “Tre punti importanti. Pessina? Io al Villa Park…” - immagine 1
Il commento di Jack Bonora nel dopo gara di Bologna-Lecce
Redazione TuttoBolognaWeb

Queste le parole di Jack Bonora a E'Tv:

"Vittoria che non è banale. In Serie A non è mai facile vincere e come si è visto questa sera, fino alla fine i salentini ci hanno tenuto sulla graticola. Tre punti importanti per l'ottavo posto che, probabilmente, rispecchia la stagione del Bologna. Pessina? Prova più che sufficiente la sua e vorrei che giocasse lui contro l'Aston Villa giovedi sera. Perchè? Semplicemente perchè oggi ha giocato bene e sarebbe bello dargli continuità, secondo me merita una ulteriore conferma e ogni tanto nel calcio bisogna anche rischiare".

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