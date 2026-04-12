Anaclerio: “Finalmente una vittoria in casa. Migliore? Penso..”

"Sentivamo la mancanza di Poetica di Cesare Cremonini. Detto ciò il Bologna ha dominato l'avversario, a parte magare i primi venti minuti. Orsolini ha fatto una grande gara, facendo segnare Freuler e poi trovando il gol all'ultimo istante. I rossoblù sono stati padroni del campo, e Italiano ha fatto bene a tenere Orsolini sul rettangolo di gioco fino alla fine della partita. Il Bologna aveva bisogno di una vittoria al Dall'Ara perchè era da troppo tempo che non si vinceva e il pubblico finalmente può fetsteggiare"