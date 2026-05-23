tuttobolognaweb news Italiano: “Stagione chiusa molto bene. Futuro? Ci sarà da programmare…”

news

Italiano: “Stagione chiusa molto bene. Futuro? Ci sarà da programmare…”

Italiano: “Stagione chiusa molto bene. Futuro? Ci sarà da programmare…” - immagine 1
Il commento di Vincenzo Italiano
Redazione TuttoBolognaWeb

Le parole di Vincenzo Italiano nel post partita a Sky:

"Abbiamo chiuso molto bene la stagione, rimanendo imbattuti, facendo sette punti in tre partite. Chiudiamo ottavi, ma sono contento di questo finale perché incontravamo squadre forti e siamo usciti indenni. E' stata una annata intensa, emozionante e abbiamo dato l'anima. Ringrazio di cuore tutto il nostro pubblico e chi ci ha seguito ovunque. Il futuro? Incontrerò in settimana il Club, ci sarà da programmare qualcosa di diverso senza Coppe, e poi trarremo le conclusioni”.

Leggi anche
Anaclerio: “Sarebbe stato meglio vincere. Italiano? Giudizio sulla stagione? Penso...
Bologna-Inter, le pagelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA