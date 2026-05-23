Le parole di Vincenzo Italiano nel post partita a Sky:
tuttobolognaweb news Italiano: “Stagione chiusa molto bene. Futuro? Ci sarà da programmare…”
news
Italiano: “Stagione chiusa molto bene. Futuro? Ci sarà da programmare…”
Il commento di Vincenzo Italiano
"Abbiamo chiuso molto bene la stagione, rimanendo imbattuti, facendo sette punti in tre partite. Chiudiamo ottavi, ma sono contento di questo finale perché incontravamo squadre forti e siamo usciti indenni. E' stata una annata intensa, emozionante e abbiamo dato l'anima. Ringrazio di cuore tutto il nostro pubblico e chi ci ha seguito ovunque. Il futuro? Incontrerò in settimana il Club, ci sarà da programmare qualcosa di diverso senza Coppe, e poi trarremo le conclusioni”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA