Italiano: “Partita quasi perfetta, molto contento per Orso. Ora ci proveremo con l’Aston”

"Prima di questa partita volevamo una vittoria e ci siamo riusciti come a Cremona. E' stata una partita quasi perfetta tranne l'occasione di Stulic. Abbiamo trovato compattezza, non ci siamo disuniti e siamo stati attenti sulle situazioni dove spesso veniamo puniti. Sono molto felice per Orso, la stima nei suoi confronti c'è sempre stata. Mi fa un immenso piacere e le vittorie servono sempre per lavorare con grande fiducia".