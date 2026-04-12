Finalmente la vittoria in casa, finalmente il gol di Riccardo Orsolini. Vincenzo Italiano chiude il digiuno al Dall'Ara e avvicina di nuovo l'Atalanta, oggi distante cinque punti. Queste le sue parole in conferenza stampa:
tuttobolognaweb news Italiano: “Partita quasi perfetta, molto contento per Orso. Ora ci proveremo con l’Aston”
news
Italiano: “Partita quasi perfetta, molto contento per Orso. Ora ci proveremo con l’Aston”
Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa
"Prima di questa partita volevamo una vittoria e ci siamo riusciti come a Cremona. E' stata una partita quasi perfetta tranne l'occasione di Stulic. Abbiamo trovato compattezza, non ci siamo disuniti e siamo stati attenti sulle situazioni dove spesso veniamo puniti. Sono molto felice per Orso, la stima nei suoi confronti c'è sempre stata. Mi fa un immenso piacere e le vittorie servono sempre per lavorare con grande fiducia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA