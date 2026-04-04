Può il Bologna rimanere concentrato domani a Cremona senza farsi distrarre dall'andata dei quarti di finale di Europa League? Vincenzo Italiano non vuole fare selezione delle partite e già dallo Zini cercherà di tornare con una vittoria e solo da lunedì si inizierà a preparare l'Aston Villa. Per i rossoblù anche una infermeria di nuovo piena con Skorupski, Lykogiannis, Odgaard, Dallinga e Dominguez ai box. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa:
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Italiano: “Obiettivo ottavo posto. Massima concentrazione sulla Cremonese”
Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza alla vigilia di Cremonese-Bologna
"Ci siamo allenati bene, ma abbiamo qualche assenza. Dobbiamo farci trovare pronti, perché abbiamo ancora degli obiettivi in campionato e solo dopo penseremo all'Europa League. Abbiamo l'obbligo di fare punti domani. Tutto il Bologna oggi ha il focus sulla Cremonese e le due parole Aston Villa non sono mai state pronunciate. Il nostro obiettivo è arrivare ottavi in campionato, anche perché incontriamo una formazione che ha cambiato allenatore e ha avuto due settimane per lavorare. Sarà ancora più tosta".
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