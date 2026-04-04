Italiano: “Obiettivo ottavo posto. Massima concentrazione sulla Cremonese”

"Ci siamo allenati bene, ma abbiamo qualche assenza. Dobbiamo farci trovare pronti, perché abbiamo ancora degli obiettivi in campionato e solo dopo penseremo all'Europa League. Abbiamo l'obbligo di fare punti domani. Tutto il Bologna oggi ha il focus sulla Cremonese e le due parole Aston Villa non sono mai state pronunciate. Il nostro obiettivo è arrivare ottavi in campionato, anche perché incontriamo una formazione che ha cambiato allenatore e ha avuto due settimane per lavorare. Sarà ancora più tosta".