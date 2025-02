Il Bologna Women batte San Marino e accorcia sul Genoa

Il Bologna Women si impone per 7-1 in casa della San Marino Academy, nel 17° turno di Serie B Femminile, grazie a un secondo tempo in cui la fase offensiva riesce a finalizzare tutto ciò che crea. È il quarto successo di fila, che conferma il 4° posto a 37 punti, ma permette di accorciare sul Genoa (40), fermato sullo zero a zero dal Freedom, e tenere il passo di Parma (46) e Ternana (44).